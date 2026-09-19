Телескоп "Джеймс Вебб" відкрив загадкові світи, яких астрономи раніше не зустрічали
Київ • УНН
Телескоп виявив у IC 348 коричневі карлики масою близько двох Юпітерів. Біля одного з них помітили диск, де можуть формуватися планети.
Космічний телескоп "Джеймс Вебб" виявив найменш масивні з відомих коричневих карликів – деякі з них мають масу лише приблизно у 2 рази більшу за Юпітер. Відкриття зробили під час дослідження області зореутворення IC 348, розташованої приблизно за 1000 світлових років від Землі, повідомляє Європейське космічне агентство (ESA), пише УНН.
Деталі
IC 348 розташована в сузір'ї Персея та є однією з найближчих до Землі областей активного формування зірок. Астрономи використали можливості "Вебба", щоб з'ясувати, наскільки малими можуть бути об'єкти, які виникають у процесі зореутворення.
Коричневі карлики формуються внаслідок колапсу хмар газу, як і звичайні зірки. Однак їхньої маси недостатньо, щоб у ядрах стабільно відбувалося перетворення водню на гелій.
Відкриття здивувало астрономів
У 2022 році "Вебб" уже знаходив у IC 348 коричневі карлики масою приблизно у 3-4 Юпітери. Нові, глибші спостереження дозволили виявити об'єкти масою лише близько 2 Юпітерів, або приблизно 0,19% маси Сонця.
За даними ESA, це найменш масивні відомі коричневі карлики. Їхнє існування ставить нові питання перед сучасними моделями формування зірок, оскільки настільки легкі об'єкти все одно змогли утворитися за "зоряним" сценарієм.
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Ще один сюрприз астрономи виявили біля одного з нових коричневих карликів. Навколо нього є ознаки диска з речовини, у якому потенційно можуть формуватися планети, хоча маса самого коричневого карлика порівнянна з масами планет.
Дослідники також виявили в атмосферах найменших коричневих карликів незвичайні ознаки вуглеводнів. Науковці припускають, що такі надзвичайно легкі об'єкти можуть навіть належати до окремого спектрального класу.
Разом із результатами дослідження ESA оприлюднило масштабне зображення IC 348, зроблене камерою NIRCam телескопа. На ньому видно молоді зорі, коричневі карлики, протозорі та струмені речовини, які новонароджені зорі викидають у навколишній газ і пил.
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