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Космический телескоп "Джеймс Уэбб"

Телескоп «Джеймс Уэбб» открыл загадочные миры, с которыми астрономы ранее не сталкивались

Киев • УНН

 • 1626 просмотра

Телескоп обнаружил в IC 348 коричневые карлики массой около двух Юпитеров. Рядом с одним из них заметили диск, где могут формироваться планеты.

Телескоп «Джеймс Уэбб» открыл загадочные миры, с которыми астрономы ранее не сталкивались

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил наименее массивные из известных коричневых карликов — некоторые из них имеют массу всего примерно в 2 раза больше Юпитера. Открытие сделали во время исследования области звездообразования IC 348, расположенной примерно в 1000 световых лет от Земли, сообщает Европейское космическое агентство (ESA), пишет УНН.

Детали

IC 348 расположена в созвездии Персея и является одной из ближайших к Земле областей активного формирования звезд. Астрономы использовали возможности "Уэбба", чтобы выяснить, насколько малыми могут быть объекты, возникающие в процессе звездообразования.

Коричневые карлики формируются в результате коллапса облаков газа, как и обычные звезды. Однако их массы недостаточно, чтобы в их ядрах стабильно происходило превращение водорода в гелий.

Открытие удивило астрономов

В 2022 году "Уэбб" уже находил в IC 348 коричневые карлики массой примерно в 3–4 Юпитера. Новые, более глубокие наблюдения позволили обнаружить объекты массой всего около 2 Юпитеров, или примерно 0,19% массы Солнца.

По данным ESA, это наименее массивные из известных коричневых карликов. Их существование ставит новые вопросы перед современными моделями формирования звезд, поскольку настолько легкие объекты все же смогли образоваться по "звездному" сценарию.

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Еще один сюрприз астрономы обнаружили рядом с одним из новых коричневых карликов. Вокруг него есть признаки диска из вещества, в котором потенциально могут формироваться планеты, хотя масса самого коричневого карлика сопоставима с массами планет.

Исследователи также обнаружили в атмосферах наименьших коричневых карликов необычные признаки углеводородов. Ученые предполагают, что такие чрезвычайно легкие объекты могут даже относиться к отдельному спектральному классу.

Вместе с результатами исследования ESA опубликовало масштабное изображение IC 348, сделанное камерой NIRCam телескопа. На нем видны молодые звезды, коричневые карлики, протозвезды и струи вещества, которые новорожденные звезды выбрасывают в окружающий газ и пыль.

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Степан Гафтко

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