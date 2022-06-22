21 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що старається збільшити коло тих, хто “за” кандидатство для України в ЄС.
Телефонний марафон: Зеленський поговорив з прем'єр-міністрами Естонії та Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Володимир Зеленський під час телефонних розмов подякував прем'єр-міністрам Естонії та Чехії за підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, інформує УНН.
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"Провів телефонну розмову з головою уряду Естонії Каєю Каллас. Вдячні за тверду підтримку євроінтеграційної стратегії України. Обговорили пріоритети співпраці України та Естонії в контексті саміту НАТО в Мадриді. Обмінялися думками щодо забезпечення продовольчої безпеки", – написав Зеленський.
Також президент України поспілкувався з прем'єр-міністром Чехії.
"Подякував Прем’єр-міністру Чехії Петру Фіалі за послідовну підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Обговорили пріоритети чеського головування в Європейській Раді у другій половині року. Важливо, що основним пріоритетом
чеського головування є Україна", – зазначив Зеленський.
Нагадаємо
Раніше сьогодні ще чотири лідери ЄС підтвердили, що підтримають надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.