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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Телефонний марафон: Зеленський поговорив з прем'єр-міністрами Естонії та Чехії

Телефонний марафон: Зеленський поговорив з прем'єр-міністрами Естонії та Чехії

Київ • УНН

 • 70442 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Володимир Зеленський під час телефонних розмов подякував прем'єр-міністрам Естонії та Чехії за підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, інформує УНН.

Деталі

"Провів телефонну розмову з головою уряду Естонії Каєю Каллас. Вдячні за тверду підтримку євроінтеграційної стратегії України. Обговорили пріоритети співпраці України та Естонії в контексті саміту НАТО в Мадриді. Обмінялися думками щодо забезпечення продовольчої безпеки", – написав Зеленський.

Також президент України поспілкувався з прем'єр-міністром Чехії.

"Подякував Прем’єр-міністру Чехії Петру Фіалі за послідовну підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Обговорили пріоритети чеського головування в Європейській Раді у другій половині року. Важливо, що основним пріоритетом
чеського головування є Україна", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Раніше сьогодні ще чотири лідери ЄС підтвердили, що підтримають надання Україні статусу кандидата на членство в  Євросоюзі.

21 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що старається збільшити коло тих, хто “за” кандидатство для України в ЄС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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