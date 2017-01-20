Театр ім. І.Франка створить "Алею зірок" разом із глядачами
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка відкриє власну “Алею зірок”, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
“Там будуть імена найбільш яскравих представників театру, які зробили неоціненний внесок у його розвитку. На алеї засяють імена не тільки визначних акторів століття, але й режисерів, сценографів, композиторів,” — зазначають ініціатори проекту.
Франківці запустили в мережі опитування, за допомогою якого кожен зможе долучитися до створення “Алеї зірок”, проголосувавши за того, чиє ім’я, на його думку, має бути там викарбуване.
Серед пропонованих персоналій — письменник Остап Вишня, актор і режисер Амвросій Бучма, сценограф Данило Лідер, композитор Платон Майборода, режисер Гнат Юра та інші. Також є можливість написати власний варіант.
“Алея зірок” відкриється у 2020 році в рамках святкування століття Театру імені Франка, підготовку до якого вже розпочали. Крім того, до ювілею на офіційній сторінці театру у Facebook планують запустити спеціальний інформаційний підкаст, де розповідатимуть про історію та визначних особистостей Театру Франка.