Театр им. И.Франко создаст "Аллею звезд" вместе со зрителями
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко откроет собственную "Аллею звезд", передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
"Там будут имена наиболее ярких представителей театра, которые внесли неоценимый вклад в его развитие. На аллее засияют имена не только известных актеров столетия, но и режиссеров, сценографов, композиторов ", - отмечают инициаторы проекта.
Франковцы запустили в сети опрос, с помощью которого каждый сможет приобщиться к созданию "Аллеи звезд", проголосовав за того, чье имя, по его мнению, должно быть там запечатлено.
Среди предлагаемых персоналий - писатель Остап Вишня, актер и режиссер Амвросий Бучма, сценограф Даниил Лидер, композитор Платон Майборода, режиссер Гнат Юра и другие. Также есть возможность написать собственный вариант.
"Аллея звезд" откроется в 2020 году в рамках празднования столетия Театра имени Франко, подготовку к которому уже начали. Кроме того, к юбилею на официальной странице театра в Facebook планируют запустить специальный информационный подкаст, где расскажут об истории и выдающихся личностей Театра Франко.