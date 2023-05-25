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Тайвань отримає нові винищувачі F-16V Viper у 2026 році - міністр оборони

Тайвань отримає нові винищувачі F-16V Viper у 2026 році - міністр оборони

Київ • УНН

 • 550119 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Тайвань має отримати 66 винищувачів F-16V Viper до 2026 року зі Сполучених Штатів, заявив у четвер міністр оборони Чіу Гочен перед законодавцями, повідомляє державне Центральне інформаційне агентство острова, пише УНН.

Деталі

24 травня ВПС США оголосили, що перший із передових винищувачів, запланованих для виробництва і поставки на Тайвань компанією Lockheed Martin, залишить завод лише у третьому кварталі 2024 року замість запланованого четвертого кварталу 2023 року, повідомляє CNA.

Тайвань в даний час модернізує свій парк зі 141 винищувача F-16A/B у моделі F-16V Block 20.

66 винищувачів F-16V Block 70, куплених Тайванем за 8 мільярдів доларів, мають більш досконалу авіоніку та радар управління вогнем, ніж модель Block 20.

Чіу сказав законодавцям, що затримка в основному пов'язана з проблемами, з якими зіткнулася американська сторона під час перегляду та покращення програмного забезпечення для управління польотом. Він підтвердив, що «немає проблем» у забезпеченні завершення постачання всіх 66 одиниць у 2026 році.

Додамо

Коли закупівлю буде завершено, Тайвань матиме понад 200 F-16V четвертого покоління, щоб зміцнити свої можливості протиповітряної оборони проти зростаючих загроз з боку Китаю, чиї ВПС регулярно вторгаються в ідентифікаційну зону протиповітряної оборони Тайваню (ADIZ) і все частіше перетинають серединну лінію в Тайванській протоці.

Пекін претендує на суверенітет над Тайванем, незважаючи на те, що острівна держава десятиліттями була самоврядною демократією.

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