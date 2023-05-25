Тайвань получит новые истребители F-16V Viper в 2026 году - министр обороны

Детали

24 мая ВВС США объявили, что первый из передовых истребителей, запланированных для производства и поставки на Тайвань компанией Lockheed Martin, покинет завод только в третьем квартале 2024 года вместо запланированного четвертого квартала 2023 года, сообщает CNA.

Тайвань в настоящее время модернизирует свой парк из 141 истребителя F-16A/B в модели F-16V Block 20.

66 истребителей F-16V Block 70, купленных Тайванем за 8 миллиардов долларов, имеют более совершенную авионику и радар управления огнем, чем модель Block 20.

Чиу сказал законодателям, что задержка в основном связана с проблемами, с которыми столкнулась американская сторона при пересмотре и улучшении программного обеспечения для управления полетом. Он подтвердил, что «нет проблем» в обеспечении завершения поставки всех 66 единиц в 2026 году.

Добавим

Когда закупка будет завершена, Тайвань будет иметь более 200 F-16V четвертого поколения, чтобы укрепить свои возможности противовоздушной обороны против растущих угроз со стороны Китая, чьи ВВС регулярно вторгаются в идентификационную зону противовоздушной обороны Тайваня (ADIZ) и все чаще пересекают срединную линию в Тайваньском проливе.

Пекин претендует на суверенитет над Тайванем, несмотря на то, что островное государство десятилетиями было самоуправляемой демократией.