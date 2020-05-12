Таїланд планує ввести збір з іноземних туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Міністерство туризму і спорту Таїланду розглядає можливість введення збору з іноземців в розмірі не більше 300 батів (9 доларів США). Податок буде стягуватися з туристів, які прибуватимуть будь-яким транспортом. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Bangkok Post.
Податок буде включено в туристичний фонд, керований міністерством, яке націлене на відновлення і розвиток туристичної діяльності, а також на забезпечення безпеки і захисту туристів.
"Пандемія здійснила серйозний вплив на туризм, і туристичний фонд повинен виділити кошти для державних установ, які будуть обслуговувати туристів", - заявив міністр туризму і спорту Піпат Ратчакітпракан.
Збір буде включено у вартість авіаквитків. Він є частиною 20-річного національного плану, згідно з яким державні органи повинні мати постійний дохід для підтримки і стабілізації національної економіки.
Міністерство туризму і спорту планує оголосити про введення нового податку до четвертого кварталу 2020 року.
Нагадаємо, українців попередили про нові правила в'їзду до Таїланду.