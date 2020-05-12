Таиланд планирует ввести сбор с иностранных туристов

Налог будет включен в туристический фонд, управляемый министерством, которое нацелено на восстановление и развитие туристической деятельности, а также на обеспечение безопасности и защиты туристов.

"Пандемия оказала серьезное влияние на туризм, и туристический фонд должен выделить средства для государственных учреждений, которые будут обслуживать туристов", - заявил министр туризма и спорта Пипат Ратчакитпракан.

Сбор будет включен в стоимость авиабилетов. Он является частью 20-летнего национального плана, согласно которому государственные органы должны иметь постоянный доход для поддержания и стабилизации национальной экономики.

Министерство туризма и спорта планирует объявить о введении нового налога до четвертого квартала 2020 года.

Напомним, украинцев предупредили о новых правилах въезда в Таиланд.