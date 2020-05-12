Таиланд планирует ввести сбор с иностранных туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Министерство туризма и спорта Таиланда рассматривает возможность введения сбора с иностранцев в размере не более 300 батов (9 долларов). Налог будет взиматься с туристов, прибывших любым транспортом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Bangkok Post.
Налог будет включен в туристический фонд, управляемый министерством, которое нацелено на восстановление и развитие туристической деятельности, а также на обеспечение безопасности и защиты туристов.
"Пандемия оказала серьезное влияние на туризм, и туристический фонд должен выделить средства для государственных учреждений, которые будут обслуживать туристов", - заявил министр туризма и спорта Пипат Ратчакитпракан.
Сбор будет включен в стоимость авиабилетов. Он является частью 20-летнего национального плана, согласно которому государственные органы должны иметь постоянный доход для поддержания и стабилизации национальной экономики.
Министерство туризма и спорта планирует объявить о введении нового налога до четвертого квартала 2020 года.
Напомним, украинцев предупредили о новых правилах въезда в Таиланд.