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Тайфун "Чанту" викликав повінь на півночі Філіппін: тисячі людей евакуйовано

Тайфун "Чанту" викликав повінь на півночі Філіппін: тисячі людей евакуйовано

Київ • УНН

 • 28629 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Тайфуну "Чанту", що обрушився на північні острови Філіппін, залишив регіон без електрики та призвів до евакуації тисяч людей. Про це пише УНН з посиланням на агенство Reuters.

Деталі

Тайфун "Чанту", який до цього був класифікований філіппінським бюро погоди як шторм категорії 5, ослаб до 3 категорії коли наблизився до Філіппін в суботу, повідомило погодне бюро.

"Це один з найсильніших тайфунів, які я коли-небудь відчував", - повідомив місцевий житель провінції Батанес, яка часто піддається руйнівній дії потужних тайфунів.

De @alex_le_bars: Philippines Le passage du super-typhon #Chanthu sur les îles #Batanes (Sabtang) ce samedi au nord de Luzon

( via @JeffWinxin) #KikoPH pic.twitter.com/vEVDCJL2uq

— Noti Ciencias Mgta (@ClimaMgta) September 11, 2021

Більш ніж 11 тисяч осіб постраждали від тайфуну, понад тисяча осіб все ще перебувають в евакуаційних центрах, йдеться в звіті агентства по стихійним лихам. Про постраждалих поки немає інформації.

Прогнозується, що тайфун в неділю пройде повз східного узбережжя Тайваню. Потім очікується, що шторм вдарить по материковій частині Китаю.

Monster typhoon Chanthu blew Babuyan Island#TyphoonChanthu #typhoonkiko #typhoon #Chanthu #Taiwan #KikoPH #storm #rainstorm #Weather #Climatechange #Naturaldisaster #Philippines #China #windy #flooding #Batanes #BabuyanIsland #WeatherUpdate #typhoonupdate pic.twitter.com/cBQgWfBSsC

— Weather17_2 (@weather17_) September 11, 2021

Довідка

В середньому на Філіппіни щорічно обрушується близько 20 тайфунів.

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