Тайфун "Чанту" викликав повінь на півночі Філіппін: тисячі людей евакуйовано

Деталі

Тайфун "Чанту", який до цього був класифікований філіппінським бюро погоди як шторм категорії 5, ослаб до 3 категорії коли наблизився до Філіппін в суботу, повідомило погодне бюро.

"Це один з найсильніших тайфунів, які я коли-небудь відчував", - повідомив місцевий житель провінції Батанес, яка часто піддається руйнівній дії потужних тайфунів.

De @alex_le_bars: Philippines Le passage du super-typhon #Chanthu sur les îles #Batanes (Sabtang) ce samedi au nord de Luzon



( via @JeffWinxin) #KikoPH pic.twitter.com/vEVDCJL2uq

Більш ніж 11 тисяч осіб постраждали від тайфуну, понад тисяча осіб все ще перебувають в евакуаційних центрах, йдеться в звіті агентства по стихійним лихам. Про постраждалих поки немає інформації.

Прогнозується, що тайфун в неділю пройде повз східного узбережжя Тайваню. Потім очікується, що шторм вдарить по материковій частині Китаю.

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Довідка

В середньому на Філіппіни щорічно обрушується близько 20 тайфунів.