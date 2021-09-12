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Тайфун "Чанту" вызвал наводнение на севере Филиппин: тысячи человек эвакуированы

Тайфун "Чанту" вызвал наводнение на севере Филиппин: тысячи человек эвакуированы

Киев  •  УНН

 • 28611 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Тайфуна "Чанту", обрушившийся на северные острова Филиппин, оставил регион без электричества и привел к эвакуации тысяч людей. Об этом пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

Тайфун "Чанту", который до этого был классифицирован филиппинским бюро погоды как шторм категории 5, ослабел до 3 категории когда приблизился к Филиппинам в субботу, сообщило погодное бюро.

"Это один из самых сильных тайфунов, которые я когда-либо чувствовал", - сообщил местный житель провинции Батанес, которая часто подвергается разрушительному воздействию мощных тайфунов.

De @alex_le_bars : Philippines Le passage du super-typhon #Chanthu sur les îles #Batanes (Sabtang) ce samedi au nord de Luzon

(Via @JeffWinxin ) #KikoPH pic.twitter.com/vEVDCJL2uq

- Noti Ciencias Mgta (@ClimaMgta) September 11, 2021

Более 11 тысяч человек пострадали от тайфуна, более тысячи человек все еще находятся в эвакуационных центрах, говорится в отчете агентства по стихийным бедствиям. О пострадавших пока нет информации.

Прогнозируется, что тайфун в воскресенье пройдет мимо восточного побережья Тайваня. Затем ожидается, что шторм ударит по материковой части Китая.

Monster typhoon Chanthu blew Babuyan Island #TyphoonChanthu #typhoonkiko #typhoon #Chanthu #Taiwan #KikoPH #storm #rainstorm #Weather #Climatechange #Naturaldisaster #Philippines #China #windy #flooding #Batanes #BabuyanIsland #WeatherUpdate #typhoonupdate pic.twitter.com/ cBQgWfBSsC

- Weather17_2 (@ weather17_) September 11, 2021

Справка

В среднем на Филиппины ежегодно обрушивается около 20 тайфунов.

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