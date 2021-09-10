Два тропічні шторми загрожують повенями і зсувами у Тайвані і В'єтнамі

КИЇВ. 10 вересня. УНН. В'єтнам і Тайвань готуються до удару двох тропічних штормів, які, як очікується, обрушаться на узбережжя в найближчі дні, при цьому один з них - тайфун "Чанту" - за останні 24 години переріс в супертайфун, пише УНН з посиланням на CNN.