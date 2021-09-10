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Два тропічні шторми загрожують повенями і зсувами у Тайвані і В'єтнамі

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 • 17209 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. В'єтнам і Тайвань готуються до удару двох тропічних штормів, які, як очікується, обрушаться на узбережжя в найближчі дні, при цьому один з них - тайфун "Чанту" - за останні 24 години переріс в супертайфун, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

У п'ятницю Тайвань випустив попередження про супертайфун "Чанту", який наразі, як очікується, пройде островом в суботу, перш ніж відправитися на північ у бік Шанхая і узбережжя Китаю.

Наразі "Чанту" має швидкість вітру 240 кілометрів на годину, хоча вона може трохи ослабнути в міру наближення до Тайваню.

Виступаючи в четвер перед державним центральним інформаційним агентством Тайваню, синоптик Центрального бюро погоди Ву Ван-хуа заявила, що очікується проливний дощ в південній частині острова. Також існує ризик сильних вітрів, повеней і селів у високогірній місцевості Тайваню.

Водночас в Південно-Китайському морі тропічний шторм "Консон" повинен обрушитися на В'єтнам в неділю вдень, і країна привела в бойову готовність 500 тис. солдатів перед його наближенням. Хоча це набагато слабший шторм, ніж супертайфун "Чанту", очікується, що "Консон" матиме швидкість вітру до 150 км/год перед тим, як вдарить по узбережжю у вихідні.

Уряд В'єтнаму також розпорядився, аби судна залишалися в порту, і підготував плани евакуації, повідомило агентство Reuters з посиланням на державні ЗМІ. До 800 тис. осіб у північних провінціях В'єтнаму можуть постраждати від шторму, який буде п'ятим за рахунком у країні в цьому році.

В'єтнам - не єдина країна, що може постраждати від тропічного шторму "Консон". Управління атмосферних, геофізичних і астрономічних служб Філіппін (PAGASA) випустило попередження щодо сильного дощу, сильного вітру і повеней на прибережних територіях, та що в країні будуть спостерігатися такі умови протягом наступних 24 годин.

Додамо

Метеорологічне агентство В'єтнаму попередило, що в цьому році в Південно-Китайському морі, ймовірно, буде ще від шести до восьми тайфунів і тропічних штормів.

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