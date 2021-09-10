Два тропических шторма угрожают наводнениями и оползнями в Тайване и Вьетнаме
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Вьетнам и Тайвань готовятся к удару двух тропических штормов, которые, как ожидается, обрушатся на побережье в ближайшие дни, при этом один из них - тайфун "Чанту" - за последние 24 часа перерос в супертайфун, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
В пятницу Тайвань выпустил предупреждение о супертайфуне "Чанту", который, как ожидается, пройдет островом в субботу, прежде чем отправиться на север в сторону Шанхая и побережья Китая.
Сейчас "Чанту" имеет скорость ветра 240 километров в час, хотя она может немного ослабнуть по мере приближения к Тайваню.
Выступая в четверг перед государственным центральным информационным агентством Тайваня, синоптик Центрального бюро погоды Ву Ван-хуа заявила, что ожидается проливной дождь в южной части острова. Также существует риск сильных ветров, наводнений и селей в высокогорной местности Тайваня.
В то же время в Южно-Китайском море тропический шторм "Консон" должен обрушиться на Вьетнам в воскресенье днем, и страна привела в боевую готовность 500 тыс. солдат перед его приближением. Хотя этот шторм намного слабее, чем супертайфун "Чанту", ожидается, что "Консон" будет иметь скорость ветра до 150 км/ч перед тем, как ударит по побережью в выходные.
Правительство Вьетнама также распорядилось, чтобы суда оставались в порту, и подготовило планы эвакуации, сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ. До 800 тыс. человек в северных провинциях Вьетнама могут пострадать от шторма, который будет пятым по счету в стране в этом году.
Вьетнам - не единственная страна, которая может пострадать от тропического шторма "Консон". Управление атмосферных, геофизических и астрономических служб Филиппин (PAGASA) выпустило предупреждение о сильном дожде, сильном ветре и наводнениях на прибрежных территориях, и что в стране будут наблюдаться такие условия в течение следующих 24 часов.
Добавим
Метеорологическое агентство Вьетнама предупредило, что в этом году в Южно-Китайском море, вероятно, будет еще от шести до восьми тайфунов и тропических штормов.