Два тропических шторма угрожают наводнениями и оползнями в Тайване и Вьетнаме

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Вьетнам и Тайвань готовятся к удару двух тропических штормов, которые, как ожидается, обрушатся на побережье в ближайшие дни, при этом один из них - тайфун "Чанту" - за последние 24 часа перерос в супертайфун, пишет УНН со ссылкой на CNN.