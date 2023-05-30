Тайфун "Бетті" на Філіппінах: тисячі евакуйованих, скасовані авіапольоти та шалений вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Тайфун «Бетті» торкнувся понад 11 000 осіб і змусив понад 5 000 залишити свої будинки на Філіппінах. Про це УНН пише посилаючись на AFP.
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Тайфун торкнувся 11 264 людей у різних регіонах, включаючи долину Кагаян, Центральний Лусон, Західні Вісайї та адміністративний район Кордильєри.
Наразі 3483 особи шукають притулку в центрах евакуації. Адміністрація міжнародного аеропорту Маніли (MIAA) повідомила про відміну щонайменше 14 рейсів у вівторок через сувору погоду.
Нині циклон розташований приблизно за 315 кілометрів на схід від Баско в Батанесі, архіпелагової провінції Філіппін. Його максимальна швидкість вітру становить 150 кілометрів на годину поблизу його центру, а пориви досягають 185 кілометрів на годину.
Додамо
Влада Філіппін розпочала евакуацію тисяч сільських жителів, закрила школи та офіси та ввела заборону на плавання в понеділок, коли циклон «Бетті» наблизився до північних провінцій країни.
Очікується, що Бетті посилить південно-західний мусон, що призведе до рясних дощів над Західним Міндоро, західною провінцією Філіппін, до середи.