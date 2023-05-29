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Філіппіни евакуюють тисячі сільських жителів, закрили школи та ввели заборону на плавання. Тайфун Mawar наближається

Філіппіни евакуюють тисячі сільських жителів, закрили школи та ввели заборону на плавання. Тайфун Mawar наближається

Київ • УНН

 • 482228 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Філіппінська влада розпочала евакуацію тисяч сільських жителів, закрила школи та офіси та ввела заборону на плавання в понеділок, коли тайфун Mawar наблизився до північних провінцій країни через тиждень після того, як вдарив по Гуаму. Про це УНН інформує з посиланням на АР.

Деталі

Тайфун викликає максимальну швидкість вітру в 155 км/год та пориви до 190 км/год , але, за прогнозами, північний гірський регіон країни не зазнає прямого удару негоди. Поточні прогнози показують, що до середини тижня тайфун поверне на північний схід у бік Тайваню чи південної Японії.

Влада попередила про небезпечні приливні хвилі, раптові повені та зсуви, коли Mawar пройде повз провінцію Кагаян і північну провінцію Батанес з вівторка по середу.

Заняття та офісна робота, крім тих, що пов'язані з підготовкою до стихійних лих, призупинено. Рейси в провінції та з них скасовано, а рибальським та пасажирським судам заборонено плавання. Принаймні, в одній провінції влада запровадила заборону на продаж спиртних напоїв.

За словами офіційних осіб, армійські війська, поліція, пожежники та групи добровольців готові до пошуково-рятувальних операцій, і на випадок непередбачених обставин було підготовлено понад мільйон продуктових наборів.

Урядові синоптики заявили, що тайфун може посилити мусонні дощі в інших південних регіонах країни, включаючи столицю Манілу та центральні Філіппіни.

Доповнення

Минулого тижня Mawar пронісся через Гуам як найсильніший тайфун, що обрушився на територію США в Тихому океані за два десятиліття, перевертаючи автомобілі, зриваючи дахи і збиваючи електричні стовпи.

Близько 20 тайфунів і штормів щороку обрушуються на Філіппінський архіпелаг, який також розташований на сейсмічних розломах, де відбуваються виверження вулканів і землетруси, що робить цю країну Південно-Східної Азії однією з найбільш схильних до стихійних лих у світі.

У листопаді 2013 року тайфун "Хайян" забрав життя понад 7300 людей, зрівняв із землею цілі села, зруйнував близько мільйона будинків і залишив понад 5 мільйонів людей без даху над головою в одному з найбідніших регіонів країни в центральній частині Філіппін.

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