Філіппіни евакуюють тисячі сільських жителів, закрили школи та ввели заборону на плавання. Тайфун Mawar наближається
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Філіппінська влада розпочала евакуацію тисяч сільських жителів, закрила школи та офіси та ввела заборону на плавання в понеділок, коли тайфун Mawar наблизився до північних провінцій країни через тиждень після того, як вдарив по Гуаму. Про це УНН інформує з посиланням на АР.
Деталі
Тайфун викликає максимальну швидкість вітру в 155 км/год та пориви до 190 км/год , але, за прогнозами, північний гірський регіон країни не зазнає прямого удару негоди. Поточні прогнози показують, що до середини тижня тайфун поверне на північний схід у бік Тайваню чи південної Японії.
Влада попередила про небезпечні приливні хвилі, раптові повені та зсуви, коли Mawar пройде повз провінцію Кагаян і північну провінцію Батанес з вівторка по середу.
Заняття та офісна робота, крім тих, що пов'язані з підготовкою до стихійних лих, призупинено. Рейси в провінції та з них скасовано, а рибальським та пасажирським судам заборонено плавання. Принаймні, в одній провінції влада запровадила заборону на продаж спиртних напоїв.
За словами офіційних осіб, армійські війська, поліція, пожежники та групи добровольців готові до пошуково-рятувальних операцій, і на випадок непередбачених обставин було підготовлено понад мільйон продуктових наборів.
Урядові синоптики заявили, що тайфун може посилити мусонні дощі в інших південних регіонах країни, включаючи столицю Манілу та центральні Філіппіни.
Доповнення
Минулого тижня Mawar пронісся через Гуам як найсильніший тайфун, що обрушився на територію США в Тихому океані за два десятиліття, перевертаючи автомобілі, зриваючи дахи і збиваючи електричні стовпи.
Близько 20 тайфунів і штормів щороку обрушуються на Філіппінський архіпелаг, який також розташований на сейсмічних розломах, де відбуваються виверження вулканів і землетруси, що робить цю країну Південно-Східної Азії однією з найбільш схильних до стихійних лих у світі.
У листопаді 2013 року тайфун "Хайян" забрав життя понад 7300 людей, зрівняв із землею цілі села, зруйнував близько мільйона будинків і залишив понад 5 мільйонів людей без даху над головою в одному з найбідніших регіонів країни в центральній частині Філіппін.