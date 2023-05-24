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Супертайфун Mawar принес на Гуам сильный ветер и ливни

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Супертайфун Mawar обрушился на Гуам в среду как мощный шторм 4-й категории, сильными ветрами, ливнями и опасным штормовым нагоном, который затопил низинные районы. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Центр тайфуна прошёл над северным краем Гуама в среду вечером, сообщила Национальная метеорологическая служба. Это самый сильный шторм, обрушившийся на территорию с населением более 150 000 человек за последние десятилетия.

Максимальная скорость ветра на Гуаме достигала 169 км/ч. По словам очевидцев, здания вибрировали с постоянным низким грохотом, а двери и окна тряслись.

Многие общины на острове площадью 549 квадратных километров лишились электроэнергии и водоснабжения. Предупреждение о внезапном наводнении было выпущено для всего острова, поскольку синоптики предсказывали 64 сантиметра дождя в дополнение к опасному для жизни штормовому нагону высотой от 1,2 до 2 метров.

Накануне шторма губернатор Гуама Лу Леон Герреро приказал жителям прибрежных, низинных и подверженных наводнениям районов эвакуироваться на возвышенности. Самая высокая точка острова – гора Ламлам на юго-западе высотой 406 метров.

Гуам является важным узлом для американских войск в Тихом океане, и Министерство обороны США контролирует около трети острова. Контр-адмирал Бенджамин Николсон, командующий Объединенным регионом Марианских островов, санкционировал эвакуацию оборонного персонала, иждивенцев и сотрудников. Весь персонал, оставшийся на острове, укрылся. По данным Пентагона, на Гуаме находится около 6800 военнослужащих США.

Рота, остров в Содружестве Северных Марианских островов США, также попал под предупреждение о тайфуне. Тиниан и Сайпан на Северных Марианских островах были предупреждены о тропических штормах. Некоторые люди в этих районах все еще живут во временных убежищах и палатках после супертайфуна категории 5 «Юйту» в 2018 году.

По данным метеорологической службы, по состоянию на вечер среды тайфун имел максимальную скорость ветра 225 км/ч, а ранее порывы ветра достигали максимальной скорости 274 км/ч. Его центр находится примерно в 24 км к северо-востоку от острова.

Mawar, малайзийское слово, означающее «роза», по прогнозам, продолжит двигаться на северо-запад и может угрожать Тайваню на следующей неделе.

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