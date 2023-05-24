Супертайфун Mawar приніс на Гуам сильний вітер та зливи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Супертайфун Mawar обрушився на Гуам у середу як потужний шторм 4-ї категорії, сильними вітрами, зливами та небезпечним штормовим нагоном, який затопив низинні райони. Про це УНН пише з посиланням на АР.
Деталі
Центр тайфуну пройшов над північним краєм Гуама в середу ввечері, повідомила Національна метеорологічна служба. Це найсильніший шторм, що обрушився на територію із населенням понад 150 000 людей за останні десятиліття.
Максимальна швидкість вітру на Гуамі досягала 169 км/год. За словами очевидців, будівлі вібрували з постійним низьким гуркотом, а двері та вікна тряслися.
Багато громад на острові площею 549 квадратних кілометрів втратили електроенергію та водопостачання. Попередження про раптові повені було випущено для всього острова, оскільки синоптики пророкували 64 сантиметри дощу на додаток до небезпечного для життя штормового нагону заввишки від 1,2 до 2 метрів.
Напередодні шторму губернатор Гуама Лу Леон Герреро наказав жителям прибережних, низинних і схильних до повеней районів евакуюватися на височини. Найвища точка острова – гора Ламлам на південному заході висотою 406 метрів.
Гуам є важливим вузлом для американських військ у Тихому океані, а Міністерство оборони США контролює близько третини острова. Контрадмірал Бенджамін Ніколсон, командувач Об'єднаного регіону Маріанських островів, санкціонував евакуацію персоналу оборони, утриманців та співробітників. Весь персонал, що залишився на острові, сховався. За даними Пентагону, на Гуамі знаходиться близько 6800 військовослужбовців США.
Рота, острів у Співдружності Північних Маріанських островів США, також потрапив під попередження про тайфун. Тініан і Сайпан на Північних Маріанських островах були попереджені про тропічні шторми. Деякі люди у цих районах все ще живуть у тимчасових притулках та наметах після супертайфуну категорії 5 «Юйту» у 2018 році.
За даними метеорологічної служби, станом на вечір середи тайфун мав максимальну швидкість вітру 225 км/год, а раніше пориви вітру досягали максимальної швидкості 274 км/год. Його центр знаходиться приблизно за 24 км на північний схід від острова.
Mawar, малайзійське слово, що означає «троянда», за прогнозами, продовжить рухатися на північний захід і може загрожувати Тайваню наступного тижня.