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Филиппины эвакуируют тысячи сельских жителей, закрыли школы и ввели запрет на плавание. Тайфун Mawar приближается

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 мая. УНН. Филиппинские власти начали эвакуацию тысяч сельских жителей, закрыли школы и офисы и ввели запрет на плавание в понедельник, когда тайфун Mawar приблизился к северным провинциям страны через неделю после того, как ударил по Гуаму. Об этом УНН информирует со ссылкой на АР.

Детали

Тайфун вызывает максимальную скорость ветра в 155 км/ч и порывы до 190 км/ч, но, по прогнозам, северный горный регион страны не испытает прямого удара непогоды. Текущие прогнозы показывают, что к середине недели тайфун повернет на северо-восток в сторону Тайваня или южной Японии.

Власти предупредили об опасных приливных волнах, внезапных наводнениях и оползнях, когда Mawar пройдет мимо провинции Кагаян и северной провинции Батанес со вторника по среду.

Занятия и офисная работа, кроме тех, что связаны с подготовкой к стихийным бедствиям, приостановлены. Рейсы в провинции и из них отменены, а рыболовным и пассажирским судам запрещено плавание. По крайней мере, в одной провинции власти ввели запрет на продажу спиртных напитков.

По словам официальных лиц, армейские войска, полиция, пожарные и группы добровольцев готовы к поисково-спасательным операциям, и на случай непредвиденных обстоятельств было подготовлено более миллиона продуктовых наборов.

Правительственные синоптики заявили, что тайфун может усилить муссонные дожди в других южных регионах страны, включая столицу Манилу и центральные Филиппины.

Дополнение

На прошлой неделе Mawar пронесся через Гуам как самый сильный тайфун, обрушившийся на территорию США в Тихом океане за два десятилетия, переворачивая автомобили, срывая крыши и сбивая электрические столбы.

Около 20 тайфунов и штормов каждый год обрушиваются на Филиппинский архипелаг, который также расположен на сейсмических разломах, где происходят извержения вулканов и землетрясения, что делает эту страну Юго-Восточной Азии одной из наиболее подверженных стихийным бедствиям в мире.

В ноябре 2013 года тайфун "Хайян" унёс жизни более 7300 человек, сравнял с землёй целые деревни, разрушил около миллиона домов и оставил более 5 миллионов человек без крова в одном из беднейших регионов страны в центральной части Филиппин.

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