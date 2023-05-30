Тайфун "Бетти" на Филиппинах: тысячи эвакуированных, отмененные авиаполеты и сильный ветер

Детали

Тайфун затронул 11 264 человек в различных регионах, включая долину Кагаян, Центральный Лусон, Западные Висайи и административный район Кордильеры.

В настоящее время 3483 человека ищут убежища в центрах эвакуации. Администрация международного аэропорта Манилы (MIAA) сообщила об отмене по меньшей мере 14 рейсов во вторник из-за суровой погоды.

В настоящее время циклон расположен примерно в 315 километрах к востоку от Баско в Батанесе, архипелажной провинции Филиппин. Его максимальная скорость ветра составляет 150 километров в час вблизи его центра, а порывы достигают 185 километров в час.

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Власти Филиппин начали эвакуацию тысяч сельских жителей, закрыли школы и офисы и ввели запрет на плавание в понедельник, когда циклон «Бетти» приблизился к северным провинциям страны.

Ожидается, что Бетти усилит юго-западный муссон, что приведет к обильным дождям над Западным Миндоро, западной провинцией Филиппин, до среды.