Тайфун "Бетти" на Филиппинах: тысячи эвакуированных, отмененные авиаполеты и сильный ветер
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Тайфун «Бетти» затронул более 11 000 человек и заставил более 5 000 покинуть свои дома на Филиппинах. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.
Детали
Тайфун затронул 11 264 человек в различных регионах, включая долину Кагаян, Центральный Лусон, Западные Висайи и административный район Кордильеры.
В настоящее время 3483 человека ищут убежища в центрах эвакуации. Администрация международного аэропорта Манилы (MIAA) сообщила об отмене по меньшей мере 14 рейсов во вторник из-за суровой погоды.
В настоящее время циклон расположен примерно в 315 километрах к востоку от Баско в Батанесе, архипелажной провинции Филиппин. Его максимальная скорость ветра составляет 150 километров в час вблизи его центра, а порывы достигают 185 километров в час.
Добавим
Власти Филиппин начали эвакуацию тысяч сельских жителей, закрыли школы и офисы и ввели запрет на плавание в понедельник, когда циклон «Бетти» приблизился к северным провинциям страны.
Ожидается, что Бетти усилит юго-западный муссон, что приведет к обильным дождям над Западным Миндоро, западной провинцией Филиппин, до среды.