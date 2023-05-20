Таврійський напрямок: Сили оборони за добу виконали 988 вогневих завдань і знешкодили чотири роти ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку за добу виконали 988 вогневих завдань, знищили 31 одиницю ворожої техніки та знешкодили майже чотири роти противника. Відео роботи наших захисників оприлюднив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.
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"Продовжуємо нищити ворога. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 988 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти. Знищено та пошкоджено 31 одиницю озброєння та військової техніки противника", - повідомив Олександр Тарнавський.
Зокрема, 7 танків, 3 БМП, 2 БпЛА “Орлан-30”, БпЛА “Zala”, БпЛА “Елерон”, 2 гаубиці 2А65 “Мста-Б”, ЗРК “С-300”.
"Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога", - додав бригадний генерал
Доповнення
Як повідомляв УНН 12 травня, за інформацією Тарнавського, ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. З його слів, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції підрозділів Сил оборони та населені пункти, що межують із лінією зіткнення.
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