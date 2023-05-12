Таврійський напрямок: Тарнавський заявив про 18 ворожих атак за добу - окупанти без успіхів відійшли
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Українські воїни на Таврійському напрямку за добу завдали втрат російським окупантам у більше ніж роту особового складу, також знищено 25 одиниць озброєння та військової техніки і 3 склади боєприпасів ворога, оприлюднив інформацію командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.
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"Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. росіяни застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Протягом минулої доби ворог 18 разів атакував нас, успіху не мав, відійшов", - повідомив Тарнавський.
З його слів, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції підрозділів Сил оборони та населені пункти, що межують із лінією зіткнення. Загалом, на Таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 428 обстрілів.
«Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 752 вогневих завдань. Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено та пошкоджено 25 одиниць озброєння та військової техніки противника. Зокрема, 4 БМП, 1 БТР, 4 реактивні системи залпового вогню БМ-21 “Град”, 2 одиниці БпЛА “Zala”, ЗРК “Тор-М2”, МТЛБ, броньована ремонтно-евакуаційна машина та автомобільна техніка. Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога», – повідомив Тарнавський.
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