Таврическое направление: Тарнавский заявил о 18 вражеских атаках за сутки - оккупанты без успехов отошли

Детали

"Враг сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях. россияне применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск. За прошедшие сутки враг 18 раз атаковал нас, успеха не имел, отошел", - сообщил Тарнавский.

По его словам, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции подразделений Сил обороны и населенные пункты, граничащие с линией соприкосновения. В целом на Таврическом направлении в течение суток зафиксировано 428 обстрелов.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 752 огневых задач. Речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее. Потери врага убитыми и ранеными составили более роты. Уничтожено и повреждено 25 единиц вооружения и военной техники противника. В частности, 4 БМП, 1 БТР, 4 реактивные системы залпового огня БМ-21 “Град”, 2 единицы БпЛА “Zala”, ЗРК “Тор-М2”, МТЛБ, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и автомобильная техника. Также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага», – сообщил Тарнавский.

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