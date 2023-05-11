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Втрати окупантів на Таврійському напрямку за добу сягнули більше ніж роти - генерал Тарнавський

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 730 вогневих завдань. Ворог зазнав втрат у живій силі й техніці, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський, інформує УНН

Цитата

«Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 730 вогневих завдань. Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше», – зазначив Олександр Тарнавський.

«Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено та пошкоджено 10 одиниць озброєння та військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 1 БТР,2 реактивні системи залпового вогню БМ-21 “Град”, БпЛА “Ланцет-3”, ЗРК “Тор-М2” та автомобільна техніка», – підбив підсумок бойової роботи Сил оборони на Таврійському напрямку генерал.
Також українські військові знищили 2 склади боєприпасів ворога.

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