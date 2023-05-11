Потери окупантов на Таврическом направлении за сутки достигли более роты - генерал Тарнавский

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«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 730 огневых задач. Речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее», – отметил Александр Тарнавский.

«Потери врага убитыми и ранеными составили более роты. Уничтожено и повреждено 10 единиц вооружения и военной техники противника. В частности, 2 танка, 1 БТР, 2 реактивные системы залпового огня БМ-21 “Град”, БпЛА “Ланцет-3”, ЗРК “Тор-М2” и автомобильная техника», – подвел итог боевой работы Сил обороны на Таврическом направлении генерал.

Также украинские военные уничтожили 2 склада боеприпасов врага.

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