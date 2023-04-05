Бригадний генерал Тарнавський показав, як аеророзвідка розносить окупантам "подарунки"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. На Вугледарському напрямку аеророзвідка робить окупантам доставку «подарунків» в бліндажі. Відео опублікував в Telegram командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає УНН.
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"На Вугледарському напрямку аеророзвідка розносить окупантам «подарунки» – кожному в бліндаж! В очікуванні нашого наступу росіяни риють окопи в Криму", - повідомив Тарнавський у Telegram.
За словами Тарнавського, за добу відбулось 35 бойових зіткнень біля Авдіївки та Мар'їнки.
"Страх ворога відчувається навіть у повітрі!" - додав генерал.
Доповнення
За даними Генштабу ЗСУ, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.
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