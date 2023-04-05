Бригадный генерал Тарнавский показал, как аэроразведка разносит оккупантам "подарки"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. На Угледарском направлении аэроразведка делает оккупантам доставку «подарков» в блиндажи. Видео опубликовал в Telegram командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.
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"На Угледарском направлении аэроразведка разносит оккупантам «подарки» – каждому в блиндаж! В ожидании нашего наступления россияне роют окопы в Крыму", - сообщил Тарнавский в Telegram.
По словам Тарнавского, за сутки произошло 35 боевых столкновений возле Авдеевки и Марьинки.
"Страх врага чувствуется даже в воздухе!", - добавил генерал.
Дополнение
По данным Генштаба ВСУ, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.
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