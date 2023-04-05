Донеччина: окупанти вбили 4 жителів області, ще 11 людей дістало поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. За минулу добу, 4 квітня, окупанти вбили 4 жителів Донецької області, ще 11 людей поранили, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
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"За 4 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 в Ласточкиному та 1 у Красногорівці", - - повідомив Кириленко.
Ще 11 людей в області дістали поранення.
Доповнення
За інформацією голови Донецької ОВА наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.