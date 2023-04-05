Донеччина: окупанти вбили 4 жителів області, ще 11 людей дістало поранення

Цитата

"За 4 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 в Ласточкиному та 1 у Красногорівці", - - повідомив Кириленко.

Ще 11 людей в області дістали поранення.

Доповнення

За інформацією голови Донецької ОВА наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.