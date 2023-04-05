Донетчина: оккупанты убили 4 жителей области, еще 11 человек получили ранения

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"За 4 апреля россияне убили 4 жителей Донецкой области: 3 в Ласточкино и 1 в Красногоровке", - сообщил Кириленко.

Еще 11 человек в области получили ранения.

Дополнение

По информации главы Донецкой ОГА пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.