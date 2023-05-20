Таврическое направление: Силы обороны за сутки выполнили 988 огневых задач и обезвредили четыре роты врага
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврийского направления за сутки выполнили 988 огневых задач, уничтожили 31 единицу вражеской техники и обезвредили почти четыре роты противника. Видео работы наших защитников обнародовал командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.
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"Продолжаем уничтожать врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 988 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты. Уничтожено и повреждено 31 единицу вооружения и военной техники противника", - сообщил Александр Тарнавский.
В частности, 7 танков, 3 БМП, 2 БпЛА “Орлан-30”, БпЛА “Zala”, БпЛА “Элерон”, 2 гаубицы 2А65 “Мста-Б”, ЗРК “С-300”.
"Также было уничтожено 2 склада боеприпасов врага", - добавил бригадный генерал
Дополнение
Как сообщал УНН 12 мая, по информации Тарнавского, враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях. По его словам, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции подразделений Сил обороны и населенные пункты, граничащие с линией соприкосновения.
За последние четыре дня россия, скорее всего, передислоцировала до нескольких батальонов для усиления Бахмутского направления. Об этом говорится в очередном отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 202 430 человек, 3781 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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