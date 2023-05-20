Ще плюс 670: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 202 430 осіб, 3781 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 202430 (+670) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3781 (+4) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 7382 (+5) од,
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- артилерійських систем – 3229 (+19) од,
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- РСЗВ – 564 (+0) од,
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- засоби ППО ‒ 325 (+6) од,
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- літаків – 308 (+0) од,
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- гелікоптерів – 294 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2801 (+32),
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- крилаті ракети ‒ 1011 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6103 (+20) од,
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- спеціальна техніка ‒ 423 (+4).
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Доповнення
У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що українські захисники вночі знищили 20 запущених ворожих ударних дронів типу "Shahed" та розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР".