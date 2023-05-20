Еще плюс 670: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 202 430 человек, 3781 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.05.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 202430 (+670) человек ликвидировано,
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- танков - 3781 (+4) ед,
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- боевых бронированных машин - 7382 (+5) ед,
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- артиллерийских систем – 3229 (+19) ед,
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- РСЗО – 564 (+0) ед,
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- средства ПВО - 325 (+6) ед,
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- самолетов – 308 (+0) ед,
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- вертолетов – 294 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2801 (+32),
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- крылатые ракеты - 1011 (+0),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6103 (+20) ед,
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- специальная техника - 423 (+4).
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Дополнение
В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что украинские защитники ночью уничтожили 20 запущенных вражеских ударных дронов типа "Shahed" и разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР".