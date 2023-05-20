Еще плюс 670: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах

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Киев • УНН

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КИЕВ. 20 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 202 430 человек, 3781 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 202430 (+670) человек ликвидировано,
  • танков - 3781 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 7382 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 3229 (+19) ед,
  • РСЗО – 564 (+0) ед,
  • средства ПВО - 325 (+6) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2801 (+32),
  • крылатые ракеты - 1011 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6103 (+20) ед,
  • специальная техника - 423 (+4).

Дополнение

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что украинские защитники ночью уничтожили 20 запущенных вражеских ударных дронов типа "Shahed" и разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР".

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