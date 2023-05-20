В українському небі було знищено 20 "шахедів" та розвідувальний дрон "Мерлін-ВР" - Повітряні Сили
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Українські захисники вночі знищили 20 запущених ворожих ударних дронів типу "Shahed" та розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР", повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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"Після опівночі 20 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами "Shahed-136/131", які спрямували на Київщину.
Усі – знищено силами та засобами повітряного командування "Центр" Повітряних Сил.
Також наприкінці доби 19 травня на східному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищено два ударні дрони типу "Shahed", а на південному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Південь" знищено розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Зазначається, що протягом минулої та поточної доби тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено до 30-ти літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне авіаційне прикриття.
Також, у Генштабі повідомляли, що українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.