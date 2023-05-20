В украинском небе было уничтожено 20 "шахедов" и разведывательный дрон "Мерлин-ВР" - Воздушные Силы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Украинские защитники ночью уничтожили 20 запущенных вражеских ударных дронов типа "Shahed" и разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР", сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
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"После полуночи 20 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного направления 18-ю ударными дронами "Shahed-136/131", которые направили на Киевщину.
Все – уничтожены силами и средствами воздушного командования "Центр" Воздушных Сил.
Также в конце суток 19 мая на восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток" уничтожены два ударных дрона типа "Shahed", а на южном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Юг" уничтожен разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в течение прошлых и текущих суток тактической авиацией Воздушных Сил осуществлено до 30-ти самолето-вылетов на огневое поражение и истребительное авиационное прикрытие.
Также, в Генштабе сообщали, что украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.