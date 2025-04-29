Тарифи на електроенергію для населення залишаться незмінними - Міненерго

Кабінет міністрів України зберіг єдину фіксовану ціну на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год. Про це повідомляє в Telegram Міністерство енергетики України, передає УНН.

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Уряд вирішив продовжити дію Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії до 31 жовтня 2025 року.

Як зазначив голова відомства Герман Галущенко, українці пережили складну зиму й інтенсивні ворожі обстріли, які зруйнували і пошкодили близько 10 ГВт генеруючих потужностей.

Водночас, енергетики продовжують масштабні відновлювальні та ремонтні роботи по всій країні, каже Галущенко.

Крім того, так званий "нічний тариф" для споживачів зі встановленим двозонним лічильником 2,16 грн за кВт*год також залишається чинним.

Тарифи на газ і тепло не мають змінюватися цього року, а потім можливе зростання - НБУ