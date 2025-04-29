Тарифы на электроэнергию для населения останутся неизменными – Минэнерго

Кабинет министров Украины сохранил единую фиксированную цену на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*час. Об этом сообщает в Telegram Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Детали

Правительство решило продлить действие Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественно полезных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии до 31 октября 2025 года. Как отметил глава ведомства Герман Галущенко, украинцы пережили сложную зиму и интенсивные вражеские обстрелы, разрушившие и повредившие около 10 ГВт генерирующих мощностей.

В то же время, энергетики продолжают масштабные восстановительные и ремонтные работы по всей стране, говорит Галущенко.

Кроме того, так называемый "ночной тариф" для потребителей с установленным двухзонным счетчиком 2,16 грн за кВт*час также остается в силе.

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