Тарантіно відвідав ізраїльську армійську базу, аби підняти моральний дух солдатів

Цитата

“Квентін Тарантіно приїхав відвідати базу на півдні. Велика повага!”, — поділився новиною журналіст Раз Шечник.

Деталі

За даними ЗМІ, Квентін Тарантіно приїхав на базу Військово-повітряних сил Ізраїлю, щоб висловити ізраїльським військовослужбовцям свою підтримку військовим.

קוונטין טרנטינו הגיע לבקר בבסיס בדרום. רספקט גדול pic.twitter.com/xc9LY9lEOh

Судячи зі світлин, що гуляють ізраїльськими пабліками, Тарантіно впродовж дня здійснив не один візит. Та охоче фотографувався із військовими Ізраїлю.

Додатково

Популярний американський кінорежисер і сценарист давно мешкає в Ізраїлі. Більше того, він одружений із ізраїльтянкою Даніелле Пік. Якось Квентін зізнався, що зустрівся зі своєю коханою в Ізраїлі на прем’єрі “Безславних ублюдків”, яка проходила в Тель-Авіві.