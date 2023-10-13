Тарантіно відвідав ізраїльську армійську базу, аби підняти моральний дух солдатів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Квентін Тарантіно приїхав на базу Військово-повітряних сил Ізраїлю, аби висловити ізраїльським військовослужбовцям свою підтримку. Фото відомого кінорежисера в оточенні солдатів опублікував у соц мережі Х тамтешній журналіст, передає УНН.
Цитата
“Квентін Тарантіно приїхав відвідати базу на півдні. Велика повага!”, — поділився новиною журналіст Раз Шечник.
Деталі
За даними ЗМІ, Квентін Тарантіно приїхав на базу Військово-повітряних сил Ізраїлю, щоб висловити ізраїльським військовослужбовцям свою підтримку військовим.
קוונטין טרנטינו הגיע לבקר בבסיס בדרום. רספקט גדול pic.twitter.com/xc9LY9lEOh— Raz Shechnik (@RazShechnik) October 13, 2023
Судячи зі світлин, що гуляють ізраїльськими пабліками, Тарантіно впродовж дня здійснив не один візит. Та охоче фотографувався із військовими Ізраїлю.
Додатково
Популярний американський кінорежисер і сценарист давно мешкає в Ізраїлі. Більше того, він одружений із ізраїльтянкою Даніелле Пік. Якось Квентін зізнався, що зустрівся зі своєю коханою в Ізраїлі на прем’єрі “Безславних ублюдків”, яка проходила в Тель-Авіві.