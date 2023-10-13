Тарантино посетил израильскую армейскую базу, чтобы поднять моральный дух солдат
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Квентин Тарантино приехал на базу Военно-воздушных сил Израиля, чтобы выразить израильским военнослужащим свою поддержку. Фото известного кинорежиссера в окружении солдат опубликовал в соц сети Х тамошний журналист, передает УНН.
Цитата
“Квентин Тарантино приехал посетить базу на юге. Большое уважение!”, — поделился новостью журналист Раз Шечник.
Детали
По данным СМИ, Квентин Тарантино приехал на базу Военно-воздушных сил Израиля, чтобы выразить израильским военнослужащим свою поддержку военным.
קוונטין טרנטינו הגיע לבקר בבסיס בדרום. רספקט גדול pic.twitter.com/xc9LY9lEOh— Raz Shechnik (@RazShechnik) October 13, 2023
Судя по фотографиям, гуляющим по израильским пабликам, Тарантино в течение дня совершил не один визит. И охотно фотографировался с военными Израиля.
Дополнительно
Популярный американский кинорежиссер и сценарист давно живет в Израиле. Более того, он женат на израильтянке Даниэлле Пик. Как-то Квентин признался, что встретился с своей возлюбленной в Израиле на прем’ере “Бесславных ублюдков”, которая проходила в Тель-Авиве.