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Танкіста терористів "ДНР" заочно судитимуть на Донеччині

Танкіста терористів "ДНР" заочно судитимуть на Донеччині

Київ • УНН

 • 9240 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. На Донеччині заочно судитимуть танкіста незаконного збройного формування терористичної організації “ДНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Прокуратура завершила спеціальне досудове розслідування стосовно 32-річного чоловіка з Чернігівщини, який добровільно вступив до лав незаконного збройного формування терористичної організації “ДНР”.

Встановлено, що з листопада 2014 року чоловік воював у складі окремого танкового батальйону 1 армійського корпусу так званого Міністерства оборони терористичної організації “ДНР”. Поплічника бойовиків забезпечили військовою камуфльованою формою, вогнепальною зброєю та в подальшому призначили членом екіпажу танку.

У складі екіпажу бойової машини вказаного батальйону чоловік брав активну участь в бойових діях поблизу Донецького аеропорту, населених пунктів Зугрес, Шахтарськ, Старобешеве, Комсомольське, Іловайськ, Оленівка, а також у бойових діях поблизу м. Вуглегірська та м. Дебальцево. Крім того, неодноразово брав участь у захоплені у полон військовослужбовців Збройних сил України.

Під час участі в бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України танкіст використовував позивний “Партизан”. Своїми діями чоловік скоїв кримінальне правопорушення за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України.

Наразі обвинувальний акт відносно “Партизана” скеровано до суду для заочного засудження.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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