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Танкиста террористов "ДНР" заочно будут судить в Донецкой области

Танкиста террористов "ДНР" заочно будут судить в Донецкой области

Киев • УНН

 • 9240 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Донецкой области заочно будут судить танкиста незаконного вооруженного формирования террористической организации "ДНР". Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Прокуратура завершила специальное досудебное расследование в отношении 32-летнего мужчины из Черниговской области, который добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования террористической организации "ДНР".

Установлено, что с ноября 2014 г. мужчина воевал в составе отдельного танкового батальона 1 армейского корпуса так называемого Министерства обороны террористической организации "ДНР". Соратника боевиков обеспечили военной камуфлированной формой, огнестрельным оружием и в дальнейшем он был назначен членом экипажа танка.

В составе экипажа боевой машины указанного батальона он принимал активное участие в боевых действиях вблизи Донецкого аэропорта, населенных пунктов Зугрэс, Шахтерск, Старобешево, Комсомольское, Иловайск, Оленевка, а также в боевых действиях возле г. Углегорская и г. Дебальцево. Кроме того, неоднократно принимал участие в захвате в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Во время участия в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил Украины танкист использовал позывной "Партизан". Своими действиями мужчина совершил уголовное преступление по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины.

Сейчас обвинительный акт в отношении "Партизана" направили в суд для заочного осуждения.

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