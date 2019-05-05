Таліби напали на штаб-квартиру поліції в Афганістані

Атака сталася через два дні після того, як президент Ашраф Гані запропонував талібам перемир'я під час священного місяця Рамадан, який починається в понеділок.

Повстанці відмовилися від пропозиції, яка надійшла після закінчення мирних переговорів в Кабулі, і в той час як таліби зустрілися з представниками США на окремих переговорах в Катарі.

Недільна атака почалася з потужного вибуху в поліцейській дільниці в Пулі-Хумрі, приблизно в 250 кілометрах на північ від Кабула.

За словами офіційного представника руху "Талібан", після вибуху пішов штурм поліцейських.

У своєму твіті таліби заявили, що терорист-смертник підірвав бомбу всередині бронетранспортера.

Представник міністерства внутрішніх справ Афганістану Насрат Рахімі сказав, що "два терориста були застрелені" в ході нападу, в той час як "інші нападники були оточені афганськими силами".

Принаймні чотири людини були вбиті і ще 40 поранені, сказали місцеві представники в неділю.

У той же час, згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, число загиблих в результаті нападу досягло восьми. Офіційного підтвердження цієї інформації поки не надходило.

Як повідомляв УНН, раніше в Афганістані заявили про ліквідацію "фінансиста" ІГ в Центральній Азії.



