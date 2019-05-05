В Афганистане заявили о ликвидации "финансиста" ИД в Центральной Азии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В ходе операции афганских спецназовцев в северной провинции Баглан был убит один из главарей боевиков “Исламского государства” (ИГ), говорится в заявлении МВД Афганистана, сообщает УНН.
По информации ведомства, речь идет о главаре боевиков, которого называли Муфти Узбек. Он, как сказано в сообщении, отвечал за финансирование террористической группировки ИГ в Центральной Азии. “Этот экстремист был ответственным за деятельность ИГ в северных частях Афганистана, главным образом отвечал за планирование и организацию террористических атак”, — отметили в ведомстве
Вместе с ним в ходе спецоперации были убиты по меньшей мере три других боевика ИГ, добавили в МВД страны. На месте изъяты оружие и боеприпасы.
Напоминаем, Пентагон признал гибель 120 мирных жителей в ходе военных операций США.