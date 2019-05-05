В Афганістані заявили про ліквідацію "фінансиста" ІД в Центральній Азії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. В ході операції афганських спецпризначенців в північній провінції Баглан був убитий один з ватажків бойовиків “Ісламської держави” (ІД), говориться в заяві МВС Афганістану, повідомляє УНН.
За інформацією відомства, мова йде про ватажка бойовиків, якого називали Муфті Узбек. Він, як сказано в повідомленні, відповідав за фінансування терористичного угруповання ІД в Центральній Азії. “Цей екстреміст був відповідальним за діяльність ІД в північних частинах Афганістану, головним чином відповідав за планування і організацію терористичних атак”, — зазначили у відомстві
Разом з ним в ході спеціальної операції було вбито щонайменше три інших бойовика ІД, додали в МВС країни. На місці вилучено зброю та боєприпаси.
Нагадуємо, Пентагон визнав загибель 120 мирних жителів в ході військових операцій США.