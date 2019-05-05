Талибы напали на штаб-квартиру полиции в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. По данным боевиков и афганских чиновников, террорист-смертник и несколько боевиков-талибов напали на штаб-квартиру полиции в северном Афганистане, убив по меньшей мере четырех человек и ранив еще 40 человек, передаёт УНН, ссылаясь на AFP.
Атака произошла через два дня после того, как президент Ашраф Гани предложил талибам перемирие во время священного месяца Рамадан, который начинается в понедельник.
Повстанцы отказались от предложения, которое поступило по окончании мирных переговоров в Кабуле, и в то время как талибы встретились с представителями США на отдельных переговорах в Катаре.
Воскресная атака началась с мощного взрыва в полицейском участке в Пули-Хумри, примерно в 250 километрах к северу от Кабула.
По словам официального представителя движения "Талибан", после взрыва последовал штурм полицейских.
В своем твите талибы заявили, что террорист-смертник взорвал бомбу внутри бронетранспортера.
Представитель министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими сказал, что "два террориста были застрелены" в ходе нападения, в то время как "остальные нападавшие были окружены афганскими силами".
По крайней мере четыре человека были убиты и еще 40 ранены, сказали местные представители в воскресенье.
В то же время, согласно сообщениям местных СМИ, число погибших в результате нападения достигло восьми. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Как сообщал УНН, ранее в Афганистане заявили о ликвидации "финансиста" ИГ в Центральной Азии.