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Талибы напали на штаб-квартиру полиции в Афганистане

Талибы напали на штаб-квартиру полиции в Афганистане

Киев  •  УНН

 • 8408 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. По данным боевиков и афганских чиновников, террорист-смертник и несколько боевиков-талибов напали на штаб-квартиру полиции в северном Афганистане, убив по меньшей мере четырех человек и ранив еще 40 человек, передаёт УНН, ссылаясь на AFP.

Атака произошла через два дня после того, как президент Ашраф Гани предложил талибам перемирие во время священного месяца Рамадан, который начинается в понедельник.

Повстанцы отказались от предложения, которое поступило по окончании мирных переговоров в Кабуле, и в то время как талибы встретились с представителями США на отдельных переговорах в Катаре.

Воскресная атака началась с мощного взрыва в полицейском участке в Пули-Хумри, примерно в 250 километрах к северу от Кабула.

По словам официального представителя движения "Талибан", после взрыва последовал штурм полицейских.
В своем твите талибы заявили, что террорист-смертник взорвал бомбу внутри бронетранспортера.

Представитель министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими сказал, что "два террориста были застрелены" в ходе нападения, в то время как "остальные нападавшие были окружены афганскими силами".

По крайней мере четыре человека были убиты и еще 40 ранены, сказали местные представители в воскресенье.

В то же время, согласно сообщениям местных СМИ, число погибших в результате нападения достигло восьми. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Как сообщал УНН, ранее в Афганистане заявили о ликвидации "финансиста" ИГ в Центральной Азии.

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