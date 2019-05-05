Талибы напали на штаб-квартиру полиции в Афганистане

КИЕВ. 5 мая. УНН. По данным боевиков и афганских чиновников, террорист-смертник и несколько боевиков-талибов напали на штаб-квартиру полиции в северном Афганистане, убив по меньшей мере четырех человек и ранив еще 40 человек, передаёт УНН, ссылаясь на AFP.