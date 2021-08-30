Таліби атакують провінцію Панджшер

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Сили “Талібану” сьогодні атакували Панджшер з кількох напрямків, але їхній напад був відбитий силами опору. Зазначають, що зараз між двома сторонами відбуваються епізодичні зіткнення. Таліби поки не коментують цю ситуацію.

Місцеві жителі провінції Панджшер кажуть, що таліби перервали телекомунікаційні мережі в провінції.

Нагадаємо

Лідер антиталібської коаліції в Афганістані відхилив ультиматум “Талібану” здати провінцію Панджшер. Радикальний рух “Талібан” узяв в облогу сили опору, що знаходяться в афганській провінції Панджшер.