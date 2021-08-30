Талибы атакуют провинцию Панджшер
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Боевики “Талибана” атаковали провинцию Панджшер, однако оппозиция отбила нападение радикального движения, захватившего почти все провинции Афганистана. Об этом пишет УНН со ссылкой на TOLO News.
Детали
Силы “Талибана” сегодня атаковали Панджшер с нескольких направлений, но их нападение было отбито силами сопротивления. Отмечают, что сейчас между двумя сторонами происходят эпизодические столкновения. Талибы пока не комментируют эту ситуацию.
Местные жители провинции Панджшер говорят, что талибы прервали телекоммуникационные сети в провинции.
Напомним
Лидер антиталибской коалиции в Афганистане отклонил ультиматум “Талибана” сдать провинцию Панджшер. Радикальное движение “Талибан” взял в осаду силы сопротивления, которые находятся в афганской провинции Панджшер.