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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 108236 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 125519 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 129325 просмотра

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2 марта, 18:35 • 189387 просмотра

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2 марта, 17:53 • 139246 просмотра

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 131501 просмотра

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Талибы атакуют провинцию Панджшер

Талибы атакуют провинцию Панджшер

Киев  •  УНН

 • 25715 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Боевики “Талибана” атаковали провинцию Панджшер, однако оппозиция отбила нападение радикального движения, захватившего почти все провинции Афганистана. Об этом пишет УНН со ссылкой на TOLO News.

Детали

Силы “Талибана” сегодня атаковали Панджшер с нескольких направлений, но их нападение было отбито силами сопротивления. Отмечают, что сейчас между двумя сторонами происходят эпизодические столкновения. Талибы пока не комментируют эту ситуацию.

Местные жители провинции Панджшер говорят, что талибы прервали телекоммуникационные сети в провинции.

Напомним

Лидер антиталибской коалиции в Афганистане отклонил ультиматум “Талибана” сдать провинцию Панджшер. Радикальное движение “Талибан” взял в осаду силы сопротивления, которые находятся в афганской провинции Панджшер.

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