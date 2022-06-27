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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Тактика залякування, запозичена у нацистів: Данілов про недільні ракетні удари

Тактика залякування, запозичена у нацистів: Данілов про недільні ракетні удари

Київ • УНН

 • 189788 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов порівняв ракетні удари російських окупантів по містах України 26 червня з нацистською тактикою залякування та заявив, що українці не злякалися і хочуть помсти. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку Данілова.

Деталі

"Недільні ракетні обстріли Києва, Черкас та інших регіонів України – це тактика залякування, запозичена росіянами у нацистів часів Другої світової війни. У 1940 році Люфтваффе почали масове бомбардування Лондона з метою зламати опір британців, підірвати їх бойовий дух, але це призвело до прямо протилежного ефекту – бомбардування згуртувало й розізлило", – написав Данілов.

Він зазначив, що українці не злякалися ракетних ударів, а розізлилися і хочуть помсти. Данілов додав, що українські ракети знайдуть свої високоточні цілі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський прокоментував ворожий обстріл Києва

Нагадаємо

Вранці 26 червня російські окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку Шевченківського району Києва –загинув один чоловік. Окрім того, шестеро осіб дістали поранення, чотирьох з них госпіталізували.

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