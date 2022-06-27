Тактика залякування, запозичена у нацистів: Данілов про недільні ракетні удари

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"Недільні ракетні обстріли Києва, Черкас та інших регіонів України – це тактика залякування, запозичена росіянами у нацистів часів Другої світової війни. У 1940 році Люфтваффе почали масове бомбардування Лондона з метою зламати опір британців, підірвати їх бойовий дух, але це призвело до прямо протилежного ефекту – бомбардування згуртувало й розізлило", – написав Данілов.

Він зазначив, що українці не злякалися ракетних ударів, а розізлилися і хочуть помсти. Данілов додав, що українські ракети знайдуть свої високоточні цілі.

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Нагадаємо

Вранці 26 червня російські окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку Шевченківського району Києва –загинув один чоловік. Окрім того, шестеро осіб дістали поранення, чотирьох з них госпіталізували.