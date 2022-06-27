Тактика устрашения, заимствованная у нацистов: Данилов о воскресных ракетных ударах
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов сравнил ракетные удары российских оккупантов по городам Украины 26 июня с нацистской тактикой устрашения и заявил, что украинцы не испугались и хотят мести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Данилова.
Детали
"Воскресные ракетные обстрелы Киева, Черкасс и других регионов Украины – это тактика устрашения, заимствованная россиянами у нацистов времен Второй мировой войны. В 1940 году Люфтваффе начали массовую бомбардировку Лондона с целью сломить сопротивление британцев, подорвать их боевой дух, но это привело к прямо противоположному эффекту – бомбардировки сплотили и разозлили", – написал Данилов.
Он отметил, что украинцы не испугались ракетных ударов, а разозлились и хотят мести. Данилов добавил, что украинские ракеты найдут свои высокоточные цели.
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Напомним
Утром 26 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому Шевченковского района Киева – погиб один мужчина. Кроме того, шесть человек получили ранения, четырех из них госпитализировали.