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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 46515 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 47093 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 24820 просмотра

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Тактика устрашения, заимствованная у нацистов: Данилов о воскресных ракетных ударах

Тактика устрашения, заимствованная у нацистов: Данилов о воскресных ракетных ударах

Киев • УНН

 • 189787 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов сравнил ракетные удары российских оккупантов по городам Украины 26 июня с нацистской тактикой устрашения и заявил, что украинцы не испугались и хотят мести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Данилова.

Детали

"Воскресные ракетные обстрелы Киева, Черкасс и других регионов Украины – это тактика устрашения, заимствованная россиянами у нацистов времен Второй мировой войны. В 1940 году Люфтваффе начали массовую бомбардировку Лондона с целью сломить сопротивление британцев, подорвать их боевой дух, но это привело к прямо противоположному эффекту – бомбардировки сплотили и разозлили", – написал Данилов.

Он отметил, что украинцы не испугались ракетных ударов, а разозлились и хотят мести. Данилов добавил, что украинские ракеты найдут свои высокоточные цели.

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Напомним

Утром 26 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому Шевченковского района Киева – погиб один мужчина. Кроме того, шесть человек получили ранения, четырех из них госпитализировали.

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