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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 41987 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Зеленський прокоментував ворожий обстріл Києва

Зеленський прокоментував ворожий обстріл Києва

Київ • УНН

 • 112723 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні прокоментував обстріл Києва здійснений російськими окупантами вранці 26 червня, передає УНН.

Цитата

“росія сьогодні знову вдарила ракетами по Києву. Рано-вранці. Друга армія світу звитяжно „перемогла“ дитячий садочок і житловий будинок. Загинув чоловік, йому було лише 37 років. Є поранені, і серед них — дівчинка, звати її Женя, їй сім років, донька загиблого, зараз вона в „Охматдиті“. Також поранена її мати. До речі, громадянка росії. Ось так. Їй у нашій державі ніщо не загрожувало, вона була в повній безпеці, поки в самій же росії не вирішили, що все для них тепер однаково вороже — жінки, діти, дитячі садочки, житлові будинки, лікарні, залізниця”, — сказав він.

Нагадаємо

Близько 06:20 26 червня у Києві пролунала серія вибухів. Пізніше стало відомо про влучення російських ракет у житловий будинок у Шевченківському районі столиці.

Внаслідок ранкового удару по Києву одна людина загинула, ще 6 дістали поранення.

Українські Національні Новини

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