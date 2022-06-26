Зеленський прокоментував ворожий обстріл Києва

Цитата

“росія сьогодні знову вдарила ракетами по Києву. Рано-вранці. Друга армія світу звитяжно „перемогла“ дитячий садочок і житловий будинок. Загинув чоловік, йому було лише 37 років. Є поранені, і серед них — дівчинка, звати її Женя, їй сім років, донька загиблого, зараз вона в „Охматдиті“. Також поранена її мати. До речі, громадянка росії. Ось так. Їй у нашій державі ніщо не загрожувало, вона була в повній безпеці, поки в самій же росії не вирішили, що все для них тепер однаково вороже — жінки, діти, дитячі садочки, житлові будинки, лікарні, залізниця”, — сказав він.

Нагадаємо

Близько 06:20 26 червня у Києві пролунала серія вибухів. Пізніше стало відомо про влучення російських ракет у житловий будинок у Шевченківському районі столиці.

Внаслідок ранкового удару по Києву одна людина загинула, ще 6 дістали поранення.