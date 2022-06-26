Зеленский прокомментировал вражеский обстрел Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении прокомментировал обстрел Киева, совершенный российскими оккупантами утром 26 июня, передает УНН.
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“россия сегодня снова ударила ракетами по Киеву. Рано утром. Вторая армия мира победоносно „победила“ детский садик и жилой дом. Погиб мужчина, ему было всего 37 лет. Есть раненые, и среди них — девочка, зовут ее Женя, ей семь лет, дочь погибшего, сейчас она в „Охматдете“. Также ранена ее мать. Кстати, гражданка россии. Вот так. Ей в нашем государстве ничто не угрожало, она была в полной безопасности, пока в самой же россии не решили, что все для них теперь все равно враждебно — женщины, дети, детские садики, жилые дома, больницы, железная дорога”, — сказал он.
Напомним
Около 06:20 26 июня в Киеве прозвучала серия взрывов. Позже стало известно о попадании российских ракет в жилой дом в Шевченковском районе столицы.
В результате утреннего удара по Киеву один человек погиб, еще 6 получили ранения.