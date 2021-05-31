"Такі вимоги Офісу президента, нічого не знаємо" - Голубовська назвала причини закриття інфекційних відділень в Україні

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Головний інфекціоніст зазначає, що зменшення інфекційних відділень пов’язано з вимогами Офісу президента, де працюють “абсолютно некомпетентні люди, які впроваджують реформу вторинного рівня”.

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“Вся дискусія, яка заводить чиновників в глухий кут, тому що ні на одне питання не можна отримати нормальну відповідь, закінчується фразою — „такі вимоги офісу президента, нічого не знаємо “. Це просто прекрасно. Цікаво, а хто консультує цей офіс? Просто хочеться в очі подивитися, до совісті викликати там марно. З червня ковідного пакета немає, куди дівати хворих — нікого не хвилює ”, - зазначила лікар.

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Різке обмеження доступу до медичної допомоги є злочином проти народу. А цілеспрямоване, непродумане знищення всіх структур, що відповідають за біобезпеку в країні — на межі здачі її національних інтересів, вважає епідеміолог.

Нагадаємо

У Миколаєві, в результаті позбавлення фінансування, закривають єдину в області відбудовану лікарню, яка спеціалізується на інфекційних захворюваннях.

Крім того, Голубовська відзначала, що членам медичної ради, які закликали народних депутатів не голосувати за відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова, надходили дзвінки з погрозами.

Максима Степанова відсторонили через те, що він занадто завзято “вибивав” кошти на підвищення зарплат медікові закупівлю вакцин від COVID-19. Саме це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаль кандидатурою голови МОЗ, за що він і зробив подання про відставку Степанова до Верховної Ради.

Менше ніж за 4 години, представники медичної спільноти залишили сотні коментарів під постом звільненого з посади міністра Максима Степанова.